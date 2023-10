Eicma 2023, il ritorno delle custom: Moto Morini presenta la Calibro bicilindrica da 60 cv

(PRIMAPRESS) - MILANO - Sarà il prossimo Eicma, il salone internazionale delle due ruote che aprirà a Rho Fiera Nilano, il 9 novembre a mostrare i nuovi trend delle moto che dopo le enduro e naked, riaccende l'interesse per le custom che aveva caratterizzato anche gli inizi degli anni '90. Corsi e ricorsi che hanno trovato buon asfalto nella produzione di Moto Morini. Il marchio di Trivolzio (Pavia), lancia ora la sua nuova Calibro, cruiser compatta che si inserisce in un filone in grande crescita. Il motore è il bicilindrico parallelo da 650 cm³, da una sessantina di cavalli che già equipaggia altri modelli del marchio. Elemento di novità la trasmissione finale a cinghia, proprio come le vere custom. La Calibro sarà disponibile anche in versione 35 kW per possessori di patente A2. Tutto nuovo, invece, il telaio a lei dedicato. È una doppia culla in acciaio su cui si appoggia il serbatoio da 16 litri. Immancabile il doppio ammortizzatore posteriore. Le ruote? A diametro differenziato, come è giusto che sia per ogni cruiser che si rispetti. 18 anteriore e 16 posteriore, che può alloggiare sia uno pneumatico /60 sia uno /65. Tra le chicche anche la possibilità di regolare la posizione delle pedane, scegliendo tra una posizione di guida più cruiser (quindi con piedi avanzati) o più stradale. Sella rasoterra: solo 720 mm. - (PRIMAPRESS)