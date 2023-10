Cambio pneumatici auto: si avvicina il 15 ottobre per l’obbligo di “indossare” quelli invernali

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si avvicina la data del 15 ottobre per il cambio obbligatorio di gomme dell'auto. C'è sempre un mese di tolleranza per adempiere all'obbligo, quindi, il 15 novembre di ogni anno scatta l'obbligo per montare gli pneumatici invernali o catene da neve. Quest'anno viste le previsioni meteo di temperature ancora sui 30 gradi potrebbe far dimenticare la scadenza a livello nazionale, salvo ordinanze regionali che indicano diversamente. Potrebbero esserci, infatti, delle condizioni climatiche così rigide da costringere i singoli enti a emanare delle circolari per imporre l'uso degli pneumatici invernali o catene da neve in periodi diversi ma non sembra questo l'anno.

Ma quanto costa il passaggio da gomme estive ad invernali? Puó andare dai 40 ai 70 euro circa (ma nelle nostre ricerche online abbiamo trovato anche offerte speciali a 20 euro complessivi, quindi circa 5 euro per pneumatico, deposito escluso ovviamente). - (PRIMAPRESS)