Auto storiche: apre alla Fiera di Bologna la 40ª edizione di Auto e Moto d’Epoca

(PRIMAPRESS) - BOLOGNA - Si apre oggi 26 ottobre nel quartiere fieristico di Bologna, la 40ª edizione di Auto e Moto d'Epoca, la rassegna dedicata al mondo ed alle passioni dei motori vintage. Dopo la cerimonia inaugurale anche l'apertura della mostra tematica per i 90 anni del Mauto, il Museo nazionale dell'Autimobile di Torino che fa parte della rete dei Musei Europei che conservano il più importante patrimonio del motorismo internazionale sin dagli esordi dei primi veicoli di locomozione.

Programma fitto di appuntamenti nei quattro giorni di rassegna anche per Aci e Asi. Quest'ultima in particolare arriva all'appuntamento bolognese con la vittoria in tasca delle circolazione dei veicoli storici nella Capitale arrivata con una sentenza del TAR del Lazio e con il riconoscimento del mantenimento delle cosiddette "targhe nere". - (PRIMAPRESS)