Auto Moto d’Epoca dal 26 ottobre alla Fiera di Bologna. Tra i veicoli in mostra la Ferrari 275 GTB di Clint Eastwood

(PRIMAPRESS) - BOLOGNA - Dal 26 al 29 Ottobre la Fiera di Bologna ospita Auto Moto d'Epoca, uno degli appuntamenti più interessanti del panorama dei veicoli vintage. Tra le tante vetture presenti al Salone di quest'anno, anche un gioiello che arriva direttamente da Hollywood: la Ferrari 275 GTB appartenuta all'attore Clint Eastwood. Il produttore Dino De Laurentiis, consapevole della passione di Clint Eastwood per le auto di lusso, in particolare le Ferrari, decide di regalargliene una. La sua scelta ricade su una 275 GTB, all'epoca la più sportiva e lussuosa GT a due posti secchi Ferrari, che viene configurata in un elegante Grigio Notte e dotata di tachimetro in miglia orarie, cerchi a raggi Borrani e i poggiatesta, che completano gli interni rivestiti in cuoio nero VM 8500. La vettura, completata nel marzo 1966 presso gli stabilimenti di Maranello, è stata intestata alla "Dino De Laurentiis Cinematografica," come indicato nel Foglio Complementare. L'auto, datata '66 inoltrato, rispecchia tutte le caratteristiche delle altre “Muso Lungo” con propulsore a due alberi. Altre peculiarità sono i paraurti più alti, il serbatoio sdoppiato ai due lati del bagagliaio, il lunotto più ampio e le cerniere del baule esterne al cofano, rivestite da un guscio cromato. Lo stesso Clint Eastwood ha poi deciso di personalizzare ulteriormente l'auto. Ha incaricato George Barris di cambiarne il colore, optando per un verde scuro ma brillante, con riflessi smeraldo che si accendono solo quando la carrozzeria è colpita dal sole. All'interno, ha poi fatto installare un mobiletto per l'impianto ricetrasmittente. - (PRIMAPRESS)