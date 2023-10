Auto Moto d’Epoca a Bologna pronta allo start. In mostra le vintage Renault Alpine e Pagani Zonta C12

(PRIMAPRESS) - BOLOGNA - Dopo Padova la Renault Alpine, la francesina dalla riconoscibile livrea blue dei rallies del passato arriva ad Auto Moto d’Epoca 2023, il salone di Bologna Fiere, in programma dal 26 al 29 ottobre.

Auto Moto d’Epoca è il più grande mercato di auto e ricambi d’epoca d’Europa e rappresenta da anni l’appuntamento internazionale più importante per gli appassionati di motori che possono immergersi nel passato e toccare con mano il presente e il futuro del mondo dell’auto. L'iconica Alpine (Padiglione 25, stand B98) sarà un'occasione per ripercorrere un viaggio tra passato e presente del brand, attraverso una Berlinette A110 1600VD, evoluzione tecnica della 1600 S, prodotta in soli 503 esemplari, esposta grazie alla collaborazione con il Club C.R.A.G.I., che da oltre 33 anni è ormai un punto di riferimento per tutti gli appassionati della Marca Alpine, e le attuali A110 GT e A110 S.

Altra sportcar dal grande appeal sarà la Pagani con due spazi dedicati al 25° Anniversario dell'azienda dove saranno esposte la Zonda C12 (1999) e Huayra Coupé (2011) ma anche un Museo Horacio Pagani tributo ai carrozzieri italiani e alle auto da corsa degli anni 60.



- (PRIMAPRESS)