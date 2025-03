MotelNoire da domani in radio il nuovo singolo “Welcome To My Life”

– MILANO – MotelNoire sarà da domani in radio il nuovo singolo “Welcome To My Life”. Nell’epoca dei social, ci troviamo bombardati da sempre più notizie inutili, allarmanti e poco costruttive. Siamo sommersi sempre più dai pettegolezzi. Un’epoca digitale frenetica, in cui tutti son di fretta e non c’è sempre tempo per fermarsi. Non c’è più tempo per prendere coscienza di quello che succede. I MotelNoire vogliono mandare un messaggio forte, che invita ad essere controcorrente e a non farsi sopraffare dal dilagante conformismo dei nostri giorni. Un grido che invita a resistere, ad andare avanti anche in tempi bui, “Io resto in piedi anche se la terra trema”. Un messaggio forte, suonato a tutto volume dalla band milanese, nel primo singolo “Welcome to my life” del nuovo album “On Tv”, uscito per Sony Music Entertainment.

Un singolo che è stato presentato con un esplosivo videoclip, con più di 130.000 views. L’album d’esordio dei MotelNoire “On TV”, una miscela di puro rock italiano distribuito su 13 tracce inedite, un album dai temi attuali che riprende le sonorità del grande rock italiano, completandole con un’aura noir, che ricorda una stanza abbandonata di un motel sperduto. L’album è frutto di un’intensa attività divisa tra produzione artistica e concerti, dividendo il palco con artisti di fama internazionale quali Lacuna Coil, Rezophonic, Modena City Ramblers e molti altri ed è impreziosito da collaborazioni internazionali come Gary Wallis e Alex Meadows, Nathan East ma anche nazionali come Federico Zampaglione. Questa la tracklist: “Welcome to my life”, “On Tv”, “Il tuo nome”, “Le mani del diavolo”, “Dove va a finire il cielo”, “Favelas”, “Je suis Paris”, “Street of angels”, “Mercato nero”, “Persone trasparenti”, “Respect”, “Sicario”, “Per Sempre”.