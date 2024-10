Turismo israeliano, cambio alla direzione marketing italiana: Aurora Mirata prende il posto di Pietro de Arena

(PRIMAPRESS) - RIMINI - Pietro de Arena, direttore marketing dell'Ufficio Nazionale Israeliano del Turismo, lascia il suo incarico. L'annuncio era stato fatto al TTG di Rimini: "Nel mio cuore Israele ci sarà sempre ma ora è il momento di guardare a nuove esperienze". Al suo posto arriva Aurora Mirata, come anticipato dalla direttrice dell'Ufficio del Turismo, Kalanit Goren: "Abbiamo scelto Auora per il suo amore per Israele e per la straordinaria professionalità e competenza maturate verso la nostra destinazione nel lungo periodo di lavoro svolto in EL AL, Linee Aeree Israeliane, come EL AL Distrect Manager a Milano" ha dichiarato Kalanit Goren. - (PRIMAPRESS)