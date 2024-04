Terni: dal Festival Influencer al progetto della rete di Comuni de I Sentieri della Musica

(PRIMAPRESS) - TERNI - Dal 12 al 14 aprile arriva a Terni il TIC Festival (Terni Influencer & Creator Festival) , con un primo appuntamento (ore 15), presso il Caffe’ Letterario BCT dedicato al dibattito “Giovani, imprese creative e musica” ma occasione per presentare anche il progetto "I Sentieri della Musica". Si tratta di un network di nove comuni virtuosi che hanno come caratteristica un denominatore comune: l'aver dato i natali ad un notoartista della canzone d'autore. A far parte della rete dei luoghi della canzone sono Genova (con Fabrizio De Andrè in testa), Novellara (Nomadi), Correggio (Ligabue), Zocca (Vasco), Cortona (Jovanotti), Ronciglione (Mengoni), Poggio Bustone (Battisti), Lagonegro (Mango), Molfetta (Caparezza e Gio Evan). Un percorso che attraversa anche l'Italia meno nota con l'obiettivo di creare hub di progettualità legata alla musica e allo sviluppo di aggregatori di formazione. - (PRIMAPRESS)