Sicurezza sul lavoro: dal 1º ottobre arriva la patente a punti. Ecco le regole per lavorare nei cantieri

(PRIMAPRESS) - ROMA - Per la sicurezza lavoro,scatta patente a punti E' in arrivo la patente a punti per le imprese e lavoratori autonomi che lavorano nei cantieri. E' lo strumento che ha messo in campo il governo contro gli incidenti sul lavoro. Dal 1° ottobre si potrà presentare la domanda all'Ispettorato del Lavoro.Nell'attesa potrà essere inviata un'autocertificazione con i requisiti necessari. I soggetti coinvolti sono 830 mila. La domanda va presentata entro il 31 ottobre. Senza questa richiesta non si potrà operare nei cantieri e si fermerà l'attività a partire dal 1° novembre. - (PRIMAPRESS)