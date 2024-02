Lavoro: il XIII Forum di Wolter Kluwer apre un focus su nuove misure e parità di genere

(PRIMAPRESS) - MILANO - Il XIII Forum One Lavoro, “Il lavoro che cambia: novità 2024” organizzato da Wolter Kluwer in collaborazione con Dottrina Per il Lavoro, ha masso a confronto esperti per gli aggiornamenti in materia di lavoro e sulla loro corretta applicazione. Un focus sulle nuove agevolazioni contributive e fiscali per i datori di lavoro in caso di assunzione di lavoratori, sugli esoneri contributivi per i lavoratori dipendenti, sul welfare per aiutare i lavoratori e le loro famiglie e sulla gestione dei rapporti di lavoro anche da un punto di vista di correttezza e sicurezza. Durante il Forum è stato affrontato anche il tema della parità di genere nel mondo del lavoro. La Legge di Bilancio e il Decreto Lavoro hanno introdotto una serie di nuove misure su cui è importante fare chiarezza - ha evidenziato Giulietta Lemmi, Ceo di Wolters Kluwer Italia. – L’appuntamento che Wolters Kluwer promuove da anni, si conferma un momento di confronto, dialogo e riflessione tra esperti del settore con l’obiettivo di supportare professionisti, consulenti del lavoro e HR manager con informazioni aggiornate e complete, con esempi e case history, con risposte ai quesiti più complessi.” - (PRIMAPRESS)