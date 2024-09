Fisco: lunedì 23 la scadenza della quinta rata per la rottamazione-quater. Cosa succede se non si paga

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il termine ultimo per il pagamento della quinta rata della rottamazione-quater delle cartelle esattoriali è lunedì 23 settembre. La scadenza prevista per il 31 luglio era stata posticipata al 15 settembre ma sarà considerato tempestivo il pagamento entro il 23 settembre. In caso di mancata effettuazione del pagamento o di ammontare inferiore, la legge prevede la perdita dei benefici della definizione agevolata. Quanto già pagato sarà considerato a titolo di acconto del debito residuo. - (PRIMAPRESS)