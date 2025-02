Fisco, Gusmeroli (Lega): "Si all'operazione verità nel cassetto fiscale. Si vedrà che le 120 rate rimetteranno in regola i contribuenti"

(PRIMAPRESS) - ROMA - La raitezzazione per la rottamazione fiscale da 120 rate uguali che è stata più volte richiesta dal Presidente delle Attività Produttive della Camera, Alberto Gusmeroli (Lega), potrebbe vedere la luce con quella che è stata definita "un'operazione verità" analizzando il cassetto fiscale di chi richiede la rateizzazione. Una questione sollevata dal vice ministro dell'Economia Leo ma assolutamente condivisa da Gusmeroli. "Guardando la situazione del cassetto fiscale - sottolinea Gusmeroli - si capirà chiaramente che le rateizzazioni lunghe, togliendo sanzioni ed interessi, permettono a milioni di italiani di recuperare il pregresso e rimanere in regola con le imposte con contributi e tasse dell'anno in corso". - (PRIMAPRESS)