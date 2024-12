Fisco: Gusmeroli e Bitonci (Lega) presentano una proposta di rateizzazione fino a 120 rate uguali

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il Presidente della Commissione Attività produttive della Camera, Alberto Gusmeroli, torna all'attacco sul recupero dei contribuenti che per deficit di cassa corrente non hanno potuto saldare i conti con il fisco. A firma di Gusmeroli e Massimo Bitonci (Lega) è stata presentata oggi una proposta di rottamazione e proroga della rateizzazione delle somme dovute al fisco da parte di categorie come artigiani, commercianti, liberi professionisti e piccole imprese che non dovranno rischiare la chiusura con il doppio danno per i contribuenti e per le casse dello stato che non percepiranno più somme dal prelievo fiscale. La proposta prevede 120 rate mensili tutte eguali ed in caso di mancato pagamento non si perde la possibilità della rateizzzazione fino alla soglia di 8 rate non rispettate. - (PRIMAPRESS)