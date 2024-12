Diplomazia: ecco gli impegni assunti dai 150 ambasciatori italiani agli Stati Generali

(PRIMAPRESS) - ROMA - Gli Stati Generali della Diplomazia conclusisi ieri alla Farnesina hanno prodotto un documento sottoscritto dai 150 ambasciatori titolari di sedi all'estero. Tra gli impegni assunti l'attenzione massima al commercio internazionale; ruolo attivo dei presidi italiani all’estero; interventi specifici, come il Piano Mattei per l’Africa; centralità del Mediterraneo e rapporti di maggior collaborazione con i Paesi produttori di petrolio, con l’idea di trasformare l’Italia nell’hub energetico (petrolio e gas) di tutto il continente. Insomma, l’Italia c’è e ci vuole essere. La speranza è che ci sia anche l’Europa: altra grande partita aperta per realizzare quelle riforme non più procrastinabili. Nel corso del consueto incontro con le sigle sindacali rappresentative del personale del MAECI, il Ministro Tajani ha firmato, insieme al ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo e alle organizzazioni sindacali presenti, una dichiarazione congiunta in tema di formazione. La Farnesina è la prima Pubblica Amministrazione che sottoscrive un documento programmatico su questa materia con il dipartimento della Funzione Pubblica. - (PRIMAPRESS)