MBDA Italia chiude un 2024 da record: nuovi traguardi nei sistemi di difesa e cooperazione internazionale

(PRIMAPRESS) - ROMA - Durante la conferenza stampa, l'Amministratore Delegato di MBDA Italia ha evidenziato ripetutamente che il 2024 è stato un anno di grandi successi, confermando le capacità e i risultati dell'azienda nei diversi settori in cui opera. L'anno appena concluso ha visto importanti progressi nei sistemi di difesa aerea: dopo la qualifica del sistema MAADS per l'Aeronautica Militare, è stato qualificato il sistema Grifo per l'Esercito Italiano, che include il missile CAMM-ER, realizzato in collaborazione con il Regno Unito. Un lancio riuscito dell'Aster 30 dalla PPA Giovanni Delle Bande Nere ha consentito, a fine anno, la qualifica in modalità "stand-alone" del sistema SAAM ESD, dedicato alla difesa navale e di punto per le unità multi missione della Marina Militare. Tale risultato precede la qualifica del sistema in modalità integrata, prevista per l'inizio del 2025 sulla stessa unità navale, permettendo alla nave di partecipare all'esercitazione NATO Formidable Shield prevista per maggio, contribuendo così a rafforzare le capacità missilistiche integrate della NATO. Prime prove positive anche per il missile Aster B1NT, elemento chiave del sistema SAMPT/T NG di nuova generazione. Questi programmi rappresentano esempi significativi di cooperazione internazionale, finalizzati a migliorare la protezione aerea non soltanto per l'Italia, ma per l'intera Europa. Il 2024 è stato anche un anno cruciale per i sistemi antinave, con il primo lancio del missile TESEO MK2/E per la Marina Militare italiana, che avvia ufficialmente il percorso verso la sua qualifica e produzione. Nel settore antinave leggero, il missile Marte ER ha ottenuto un ulteriore successo internazionale, essendo stato scelto per l'integrazione sull'elicottero Airbus H215 in Romania. L'azienda ha inoltre proposto la sua candidatura come Design Authority per il programma FC/ASW e sta avanzando nello sviluppo tecnologico del programma GCAP, mirato a definire nuovi "effectors" evoluti, adatti ai futuri sistemi di combattimento aereo di sesta generazione. Nel corso dell'incontro, Soccodato ha ribadito che l'anno passato ha rappresentato una svolta fondamentale per l'operatività di MBDA Italia: "Siamo passati da un'azienda che operava a valle di contratti siglati, ad una realtà che lavora in totale partnership con i suoi clienti, anticipando le loro necessità attraverso l'esperienza e le capacità di cui l'azienda dispone grazie all'essere parte di un gruppo europeo che ha ancora una volta espresso numeri record a cui anche l'Italia ha contribuito in modo significativo". Il Gruppo MBDA ha infatti raggiunto quest'anno ricavi totali di 4,9 miliardi di euro, stabilendo un record nell'acquisizione di ordini per un totale di 13,8 miliardi e portando il portafoglio ordini complessivo a 37 miliardi di euro, con una crescita produttiva del 33% rispetto all'anno precedente. Le attività svolte nel 2024 hanno dunque preparato l'azienda per le importanti milestone previste nel 2025, alcune delle quali già realizzate, come il secondo lancio del missile Aster dalla nave Giovanni Delle Bande Nere per la qualifica integrata del sistema SAAM ESD, e l'acquisizione annunciata recentemente da OCCAR di ulteriori missili Aster per Italia, Regno Unito e Francia, assieme alla consegna anticipata di munizioni già contrattualizzate. "Abbiamo obiettivi sfidanti, ma contiamo sull'efficacia dell'impegno profuso nell'anno scorso che ci porterà ad avviare la produzione del CAMM-ER, cosi come alla consegna del primo sistema MAADS per l'Aeronautica italiana" ha dichiarato Soccodato. - (PRIMAPRESS)