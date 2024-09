Spazio: viaggio di rientro della Starliner di Boeing con gli astronauti Wilmore e Williams

(PRIMAPRESS) - ROMA - La Starliner della Boeing si è sganciata dalla Stazione Spaziale Internazionale per cominciare il viaggio che la riporterà a Terra senza equipaggio. Per motivi di sicurezza, infatti, la Nasa ha deciso di far rientrare con un altro veicolo i due astronauti dell'equipaggio della Starliner, Butch Wilmore e Sunita Williams. La navetta,che si era agganciata alla Iss il 6 giugno dopo un volo pieno di imprevisti, si è staccata dalla stazione orbitale con una manovra mai tentata finora, allo scopo di allontanarsi rapidamente. - (PRIMAPRESS)