Spazio: un lander a bordo di Musk SpaceX è atterrato nel polo sud lunare per raccogliere dati per futuri viaggi privati

(PRIMAPRESS) - USA - La compagnia privata Usa Intuitive Machines ha lanciato con successo il suo secondo lander lunare a bordo di un razzo della società di Musk SpaceX. Dopo aver fatto la storia lo scorso anno come prima società privata a portare un robot sulla Luna, l'azienda punta a rafforzare il ruolo del settore privato nell'esplorazione spaziale. La missione prevede l'atterraggio del lander nel polo sud lunare per raccogliere dati per future esplorazioni.Un ulteriore passo avanti verso la collaborazione tra aziende private e agenzie spaziali - (PRIMAPRESS)