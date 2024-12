Spazio: lanciato in orbita il razzo Vega C. Sarà la nuova sentinella dell’Esa per monitorare i dati della Terra

(PRIMAPRESS) - GUYANA FRANCESE - Lanciato con successo il razzo Vega C dal centro spaziale europeo di Kourou (Guyana Francese). A bordo il satellite Sentinel-1C, la nuova sentinella del pianeta del programma Copernicus gestito da Agenzia Spaziale Europea e Commissione Europea. Importante il ruolo dell'Italia con l' Agenzia Spaziale Italiana e con Thales Alenia Space (Thales-Leonardo) e Avio. Italiana la tecnologia alla base di Sentinel-1C, con il radar ad apertura sintetica in grado rilevare immagini giorno,notte e in ogni condizione meteo.

Copernicus è uno dei programmi spaziali dell'Unione europea intesi a fornire un accesso completo, libero e aperto ai dati e alle informazioni relative al nostro pianeta e al suo ambiente, sulla base di osservazioni satellitari della Terra. - (PRIMAPRESS)