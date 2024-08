Gli astronauti Wilmore e Williams bloccati fino a febbraio 2025 sulla stazione spaziale per problemi tecnici

(PRIMAPRESS) - CALIFORNIA (USA) - Si prolunga di molto l'attesa per i due astronauti rimasti bloccati sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) per un broblema tecnico. La Nasa riporterà sulla Terra solo a febbraio 2025 i due astronauti bloccati nella Stazione spaziale internazionale. Butch Wilmore e Suni Williams sono sulla ISS da giugno, a causa di problemi tecnici a bordo della Starliner, la navetta della Boeing utilizzata per il viaggio di andata e che avrebbe dovuto riportarli indietro dopo solo 8 giorni. I due torneranno a casa a bordo di una navetta spaziale di Dragon di SpaceX nel volo programmato per il prossimo anno. - (PRIMAPRESS)