Tredicesime: in arrivo 35,7 mln per pensionati e dipendenti ma oltre 14,5 mln andranno al Fisco

In arrivo a 35,7 milioni di italiani (16,2 pensionati,19,5 dipendenti) 59,3 miliardi di euro per le Tredicesime. Ma per la Cgia 14,5 saranno prelevati dal Fisco. I primi a ricevere la Tredicesima saranno i pensionati. Poi i dipendenti pubblici e quelli privati. Il Mef stima in 4,6 milioni i lavoratori dipendenti che oltre alla Tredicesima avranno il bonus di Natale di 100 euro, introdotto dal governo Meloni, che interessa solo redditi medio-bassi con un figlio a carico. Bonus Natale di 154,94 euro a 400 mila anziani con pensione minima.