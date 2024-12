Titoli di Stato: il 12 dicembre l’asta a medio-lungo termine e calendario aste dicembre

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il ministero dell’economia e delle finanze ha annunciato l’emissione di titoli di Stato a medio lungo termine in asta il 12 dicembre 2024 e il relativo calendario delle operazioni di sottoscrizione.

In considerazione della disponibilità di cassa e delle ridotte esigenze di finanziamento, non avranno luogo le aste BOT e BTP Short Term previste per il 30 dicembre, nonché l'asta dei titoli a medio-lungo termine prevista per il 31 dicembre.