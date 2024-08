Tassi interesse, Patuelli (ABI): “Attesa riduzione dalla Bce per stimolare l’economia non deprimerla”

(PRIMAPRESS) - ROMA - La riduzione dei tassi d'interesse da parte della Banca Centrale Europea (BCE), a settembre, "è molto attesa". A dirlo in una intervista è il presidente dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI), Antonio Patuelli, secondo il quale "occorre combattere la recessione che è in atto per esempio in Germania e favorire la ripresa dello sviluppo e dell'occupazione". "L'inflazione non la si può combattere esclusivamente con le strette monetarie ma con un complesso di articolate misure anche fiscali,possibilmente omogenee in Europa, e che non deprimano, ma stimolino l'economia", afferma Patuelli. - (PRIMAPRESS)