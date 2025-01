Stellantis: incontro a Milano tra Gusmeroli (Attività Produttive) e Elkan su piano per l’Italia. Il 19 marzo audizione in Commissione

(PRIMAPRESS) - MILANO - Incontro a Milano tra il Presidente della Commissione Attività Produttive della Camera dei Deputati, Alberto Gusmeroli e il Presidente del Gruppo Stellantis, John Elkan. Il colloquio ha nuovamente evidenziato la necessità di una collaborazione fra le istituzioni governative e l'azienda di automobili per favorire politiche a tutela della forza lavoro e mirando ad una crescita competitiva del gruppo nel settore dell'automotive. L'obiettivo, come ha ricordato Gusmeroli, è di presentare in audizione un quadro esaustivo delle attività di Stellantis in Italia a chiusura del tavolo di lavoro presso il Ministero delle Inprese e del Made in Italy. Il Presidente Elkan ha confermato l'opportunità di essere audito in Commissione Attività Produttive con una data che dovrebbe essere mercoledì 19 marzo. - (PRIMAPRESS)