Single: in Italia sono 8,8 mln. Il loro costo della vita è maggiore dell’80% e producono più spreco di cibo

(PRIMAPRESS) - ROMA - Lunedì 11 novembre si celebra il "Single Day" e in una ricerca di mercato commissionata da Coldiretti emerge che per chi si trova in questa condizione c'è un significativo "raddoppio delle spese" Gli 8,8 milioni di persone che in Italia vivono sole affrontano un costo della vita maggiore dell'80% rispetto a ciascun membro di un nucleo familiare medio di 3 persone. La spesa alimentare di un single è di 337 euro al mese, il 57% in più dei 220 euro spesi in media in una famiglia di 3 persone. Lo spreco di cibo incide più per i single. - (PRIMAPRESS)