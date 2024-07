Rapporti Italia-Francia: Hélène Thibault nominata Conseiller du Commerce Extérieur de la France in Italia

(PRIMAPRESS) - MILANO - Hélène Thibault, Partner dello studio legale Tonucci & Partners è stata nominata Conseiller du Commerce Extérieur de la France in Italia. L’Avvocato Thibault integra così una rete internazionale di 4500 donne e uomini dirigenti d’impresa ed esperti, nominati per decreto dal Primo Ministro francese, che mettono la loro esperienza e la loro conoscenza al servizio del commercio estero della Francia.

“Sono estremamente onorata di questa nomina con cui intendo contribuire allo sviluppo internazionale delle imprese francesi e la crescita dell’ecosistema imprenditoriale franco-italiano - ha detto l’avvocato Thibault - questa nomina conferma anche le competenze dello Studio Tonucci & Partners sulle questioni internazionali e transnazionali. Il ruolo prevede 4 missioni: consigli ai poteri pubblici, sostegno allo sviluppo internazionale delle PMI, formazione dei giovani all’internazionalizzazione e promozione dell’attrattività della Francia e attraverso il suo svolgimento. Spero di concorrere in modo efficace a rafforzare ulteriormente i legami tra l’Italia e la Francia.” - (PRIMAPRESS)