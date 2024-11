PNRR: all’Italia arriva il pagamento della sesta rata da 8,7 miliardi. Meloni: “Ci confermiamo leader in Europa”

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - La Commissione europea ha approvato la valutazione preliminare positiva al pagamento all'Italia della sesta rata del Pnrr per 8,7 miliardi. Ok ai 39 obiettivi connessi all'approvazione. "Grande soddisfazione" è espressa dalla premier Meloni in una nota:"L'Italia si conferma al primo posto in Europa". Con il pagamento della rata, previsto entro fine 2024, l'Italia, primo Stato membro dell'Ue a ricevere la valutazione positiva sulla sesta rata, è "la Nazione che ha ricevuto l'importo maggiore di finanziamento,che raggiungerà 122 mld". - (PRIMAPRESS)