Aziende: annunciata la chiusura dello stabilimento Te Connectivity di Collegno nel torinese

(PRIMAPRESS) - TORINO - "TE Connectivity Italia, la società svizzero-statunitense di prodotti per l'elettronica ha annunciato la chiusura dello stabilimento nel torinese.TE Connectivity occupa il 10% della forza lavoro in ricerca e sviluppo con 8.000 tecnici ed è membro dell'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione.

I sindacati oggi hanno esposto l’intenzione della proprietà, di cessare le attività dello stabilimento di produzione a Collegno (TO) in Piemonte. "La decisione di chiudere il sito è frutto di un’attenta analisi delle attività aziendali, da cui è emersa la necessità di riorganizzare a livello globale le attività produttive della divisione elettrodomestici, razionalizzando i processi produttivi e logistici e ottimizzando al contempo gli stabilimenti per restare competitivi nel mercato globale e reattivi ai cambiamenti nella domanda dei clienti" si legge in una nota. Il piano di licenziamenti avverrà per fasi, con l’obiettivo di chiudere le attività a Collegno (TO) nel 2025. - (PRIMAPRESS)