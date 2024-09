Petrolio: ancora un calo sui mercati per effetto della maggiore offerta dell’americana WTI

(PRIMAPRESS) - MILANO - Il prezzo del petrolio segna ancora un calo sui mercati delle materie prime: appesantiti dalle preoccupazioni per l'aumento dell'offerta. Il Wti (West Texas Intermediate, anche noto come Texas Light Sweet, è un tipo di petrolio prodotto in Texas e utilizzato come benchmark nel prezzo del petrolio, sul mercato dei futures del NYMEX. È una materia prima di elevata qualità dalla cui raffinazione si ottiene un'alta percentuale di benzine e gasolio leggero)con consegna ad ottobre scende sotto 69,96 dollari con un calo dello 0,54%. Il Brent con consegna a novembre è scambiato a 73,41 dollari al barile con una flessione dello 0,46%. Un report di Bloomberg indica che i governi rivali della Libia sarebbero vicini a un accordo per una ripresa della produzione. L'Opec+ sta valutando l'idea di posticipare l'aumento della produzione di petrolio ad ottobre. - (PRIMAPRESS)