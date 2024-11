Pensioni, Fava (Inps) in audizione alle Commissioni Bilancio: “Effetti positivi con la Manovra”

(PRIMAPRESS) - ROMA - La Manovra "prevede interventi che potrebbero determinare effetti positivi in termini macroeconomici, con risvolti favorevoli sulla tenuta del sistema previdenziale". Lo dice il presidente dell'Inps, Fava, in audizione di fronte alle commissioni riunite Bilancio. Per quanto riguarda le pensioni "è difficile implementare ulteriori misure di controllo della spesa, rispetto a quanto già attuato negli ultimi 30 anni di riforme", aggiunge. - (PRIMAPRESS)