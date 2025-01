Partnership ITA-Lufthansa: l’ex pilota militare Sandro Pappalardo alla presidenza della compagnia italiana

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dopo la lunga trattativa per l'accordo di partnership tra ITA Airways e Lufthansa c'è poi stata quella altrettanta intensa per la presidenza del nuovo asset della compagnia italiana. A spuntarla è stata Fratelli d'Italia anche se la nomina di Sandro Pappalardo si è basata su competenze specifiche perchè il neo-presidente oltre ad una formazione giuridica ha nel suo background quella di pilota di aerei militari. Nato a Tolmezzo, in provincia di Udine, il 55enne Pappalardo è stato anche in politica e nel 2023 è diventato consigliere del Ministro Crosetto.

A lui tra le tante congratulazioni anche quelle del presidente di Fiavet Confindustria, Giuseppe Ciminnisi.