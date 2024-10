Ospitalità: il Salone dell’Accoglienza chiama le start-up a progetti di accessibilità e inclusività

(PRIMAPRESS) - BOLOGNA - WMF - We Make Future e Hospitality - Il Salone dell'Accoglienza che si terrà a febbraio prossimo dal 3 al 6 a Riva del Garda, ha lanciato il contest *Startup for Hospitality*, dedicato alle startup del settore Ho.Re.Ca. con progetti che promuovono accessibilità e inclusività. La call resterà aperta fino al 10 dicembre 2024, offre alle finaliste l'opportunità di presentare i progetti alla fiera Hospitality - Il Salone dell’Accoglienza a febbraio 2025 e alle startup vincitrici di partecipare alla prossima edizione del WMF- We Make Future, a giugno 2025. Il focus è su soluzioni che migliorano l'accessibilità nei servizi di accoglienza, contribuendo allo sviluppo di ospitalità più equa e alla creazione di un futuro più accessibile. - (PRIMAPRESS)