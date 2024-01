Olimpiadi: la birra Corona Cero alcool free, sarà il brand-partner dei Giochi fino al 2028

(PRIMAPRESS) - BELGIO - Il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) ha annunciato che AB InBev, il principale produttore di birra al mondo, diventerà Partner Olimpico Mondiale (TOP Partner) fino al 2028. La birra Corona Cero senza alcol, presto disponibile, a partire dalla primavera 2024, anche sul mercato italiano, sarà lo sponsor globale dei Giochi Olimpici, evidenziando l'impegno del CIO e di AB InBev per un consumo responsabile e per la costruzione di un mondo migliore. Tramite l’accordo messaggi di connessione, moderazione e celebrazione arriveranno a miliardi di fan delle Olimpiadi in tutto il mondo. Il Presidente del CIO Thomas Bach ha dichiarato: "Il CIO è lieto di annunciare la sua nuova partnership con il principale produttore di birra al mondo, AB InBev. Le nostre organizzazioni condividono la volontà di sostenere lo sport e gli atleti. Come marchio globale, Corona Cero coinvolgerà i fan di tutto il mondo nel celebrare la magia dei Giochi Olimpici e a tifare per i risultati sportivi degli atleti. In linea con l'Agenda Olimpica 2020+5, entrambe le nostre organizzazioni contribuiscono attivamente agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite. Poiché il CIO ridistribuisce il 90% di tutte le sue entrate a sostegno dello sport in tutto il mondo, in ultima analisi le entrate derivanti da questo accordo sosterranno tutte le squadre olimpiche e i loro atleti. Insieme non vediamo l'ora di creare un futuro con più ‘cheers’!". Michel Doukeris, CEO di AB InBev, ha dichiarato: "Birra e sport sono migliori insieme, per questo siamo orgogliosi di essere il primo sponsor di birra per le Olimpiadi a livello di Worldwide Olympic Partner. La birra è la bevanda della moderazione e della scelta, ed è perfetto in questo caso iniziare con Corona Cero. Questa partnership dimostra l'opportunità per la nostra categoria di avere un impatto positivo e di coinvolgere miliardi di fan in tutto il mondo, inaugurando l’era di un nuovo spirito olimpico mentre facciamo il tifo per le nostre squadre nazionali e i nostri atleti preferiti che puntano all'oro. Non vediamo l'ora di attivarci per i Giochi del 2024, 2026 e 2028". - (PRIMAPRESS)