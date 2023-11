Ocse: il Pil italiano rallenta mostrando una tiepida crescita dello 0,7% anche per il 2024 ma nel 2025 una ripresa al 1,2%

(PRIMAPRESS) - PARIGI - Le stime dell'Ocse presentate oggi a Parigi, indicano la crescita del Pil italiano in rallentamento e per il 2023 come per il 2024 dovrebbe aumentare dello 0,7%. Il Prodotto interno lordo dovrebbe poi segnare una lieve ripresa (+1,2%) nel 2025. Sempre secondo l'Ocse, il rapporto debito/Pil si attesterà al 148,2% nel 2023. Poi salirà al 148,3% del Pil nel 2024 e scenderà al 147,4% nel 2025. Il deficit è previsto al 5,4% del Pil per l'anno in corso, al 4,2% per il 2024 e al 3,6% per il 2025. - (PRIMAPRESS)