Ocse: cresce il reddito reale delle famiglie in Europa ma cala in Italia (-0,3%)

(PRIMAPRESS) - PARIGI - Il reddito reale delle famiglie in area Ocse (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) é aumentato complessivamente in Europa nel II trimestre ma in Italia è diminuito dello 0,3%. Lo riferisce la stessa Organizzazione nel suo rapporto trimestrale. Nell'area Ocse,la crescita del reddito,per il quarto trimestre consecutivo, è stata dello 0,5%, mentre il Pil reale per abitante è cresciuto dello 0,4%.Tra le economie del G7,il reddito delle famiglie per abitante è cresciuto in tutti i Paesi,tranne che in Italia(-0,3%).Negativo anche il Pil reale (-0,3%). - (PRIMAPRESS)