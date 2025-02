Obbligazioni: CDP colloca titoli per 1,25 mld di euro. La più grande operazione destinata ad investitori istituzionali

(PRIMAPRESS) - ROMA - Cassa Depositi e Prestiti (CDP) ha collocato un’emissione obbligazionaria dal valore nominale di, la più grande operazione in euro di CDP destinata agli investitori istituzionali. L’obbligazione ha una durata di, con scadenza a febbraio 2032, e prevede unadel. L’emissione ha riscontrato un, consuperiori a, pari a oltre: la domanda più alta mai registrata da CDP nel segmento degli investitori istituzionali in euro. Il risultato rappresenta un’ulteriore conferma della fiducia nella solidità dell’istituzione, del suo ruolo primario come emittente e del suo posizionamento strategico sui mercati finanziari. Si tratta dellaed è in linea con gli obiettivi di CDP per il nuovo triennio, che prevedonoile la. L’allocazione finale vede, infatti, una significativa differenziazione in termini geografici, conperper, in particolare provenienti da. I proventi dell’emissione saranno utilizzati da CDP per proseguire nella propria attività a sostegno dello sviluppo del Paese, coerentemente con la sua missione istituzionale. L’operazione è stata realizzata nell’ambito del Debt Issuance Programme (DIP), il programma di emissioni a medio-lungo termine di CDP da 15miliardi di euro, quotato su Euronext Dublin e destinato agli investitori istituzionali. I titoli, per i quali è stata fatta domanda di ammissione alle negoziazioni presso la Borsa di Dublino, hanno un rating a medio-lungo termine atteso pari a BBB da S&P, BBB da Fitch e BBB+ da Scope. - (PRIMAPRESS)