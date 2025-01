Ministero Economia: nuovo BTP a 10 anni con cedola a 3,65% è un “Green” a 20 anni al 4,10%

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato i dettagli del collocamento tramite sindacato del nuovo benchmark BTP a 10 anni, con scadenza 1° agosto 2035 e cedola annua del 3,65%, e del nuovo BTP Green a 20 anni, con scadenza 30 aprile 2046 e cedola annua del 4,10%. L’importo totale emesso è stato pari a 18 miliardi di euro per una domanda complessiva che ha superato i 270 miliardi di euro, di cui circa 140 miliardi per il nuovo titolo a 10 anni e circa 130 miliardi per il BTP Green a 20 anni.

Hanno partecipato all'operazione circa 400 investitori per il BTP a 10 anni, mentre oltre 430 per il BTP Green a 20 anni. Rilevante è stata la partecipazione di investitori ESG (Environmental, Social and Governance) che hanno sottoscritto oltre la metà del collocamento per il BTP Green.