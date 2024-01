Milano: le caramelle Monk's entrano nel Gruppo Candy Factory sostenuto da FVS e Clessidra Capital Credit

(PRIMAPRESS) - MILANO - Le caramelle dei monaci, le popolari Monk's entrano a far parte del Gruppo Candy Factory, la company nata nel 2022 e promossa da FVS e Clessidra Capital Credit. Il gruppo ha integrato due storiche realtà industriali italiane del settore dolciario: Casa del Dolce e Liking per promuovere l’aggregazione di aziende leader operanti nel settore confectionery ed ora ha annunciato l’ingresso di Akellas, società di Cerro Maggiore (MI) che produce e commercializza in Italia e all’estero le caramelle balsamiche a marchio Monk’s.

Candy Factory prosegue così nel percorso di aggregazione di eccellenze italiane nel segmento, aggiungendo al suo portafoglio prodotti il marchio Monk’s che vanta un riconosciuto premium price ed un’elevata brand awareness. - (PRIMAPRESS)