Manovra economica 2025: arriva il bonus mobili con una detrazione d’imposta al 50%

(PRIMAPRESS) - ROMA - La manovra economica 2025, appena approvata tra le polemiche dell'opposizione per i tempi brevissimi che ne consentono l'analisi, tra le misure introdotte ha inserito la proroga per il bonus mobili con un tetto di spesa fissato a 5mila euro. Si tratta di una detrazione d’imposta del 50%, che può essere suddivisa nella dichiarazione dei redditi in dieci quote annuali dello stesso importo. È necessario che la spesa sia collegata a lavori di manutenzione straordinarie o ristrutturazioni, che intervengano sul recupero del patrimonio edilizio e che consentano – appunto – la detrazione al 50%. La misura, di fatto, non distingue fra abitazione principale e seconde case con la percentuale resta uguale per entrambe. Nello stesso documento è stato introdotto anche il buono elettrodomestici, che propone una copertura del 30% dei costi sostenuti per l’acquisto di elettrodomestici con classe energetica non inferiore alla B. Il tetto massimo di spesa è 100 euro - (PRIMAPRESS)