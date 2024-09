Legge di Bilancio: incontro ANCI con ministro Giorgetti (MEF). Ipotesi fondo ad hoc per Comuni minori

(PRIMAPRESS) - ROMA - "Incontro positivo con il governo sulla legge di bilancio. C'è la volontà da parte del ministro Giorgetti di considerare gli sforzi compiuti negli anni dai Comuni". E' quanto dichiarano il presidente dell'Anci, Roberto Pella, e il delegato alla Finanza locale, Alessandro Canelli, al termine dell'incontro al Mef tenuto ieri in serata.

"Rileviamo attenzione verso la spesa sociale insostenibile dei Comuni sui minori- spiegano Pella e Canelli - per la quale c'è la previsione di un fondo ad hoc. Il confronto continua - aggiungono gli esponenti Anci - consapevoli che pur in una situazione di finanza pubblica difficile emerge un impegno a contenere i vincoli sui Comuni". - (PRIMAPRESS)