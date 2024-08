Istat: cala del 3,7% il fatturato dell’industria su base annua. Lieve crescita dell’export in volume su mercati esteri

(PRIMAPRESS) - ROMA - A giugno il fatturato dell'industria italiana è aumentato in termini congiunturali dello 0,1% in valore e diminuito dello 0,7% in volume.Su base tendenziale,si registra una flessione sia in valore, -3,7%, sia in volume, -3,3%. Lo rileva l'Istat osservando per quanto riguarda i servizi un calo dello 0,7% in valore e dell'1% in volume. Su base congiunturale si rilevano flessioni del fatturato industriale sul mercato interno (-1% in valore e -1,6% in volume) e aumenti sul mercato estero (+2,2% in valore e +1% in volume). - (PRIMAPRESS)