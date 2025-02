Ireti Spa, la società di energia genovese perfeziona l’acquisizione del 40% di Iren Acqua

(PRIMAPRESS) - REGGIO EMILIA - Ireti S.p.A., controllata interamente da Iren S.p.A., che ha perfezionato l’acquisizione del 40% del capitale sociale di Iren Acqua detenuta da F2i Sgr attraverso i suoi fondi. L’operazione, in cui Rothschild & Co è stato advisor finanziario di Iren, consente ad Ireti di possedere il 100% della società e permetterà la fusione di Iren Acqua in Ireti stessa, con un’importante razionalizzazione dei costi ed una maggiore efficacia operativa. di ridurre l’esborso per i dividendi di terzi e di incrementare l’utile netto di gruppo. - (PRIMAPRESS)