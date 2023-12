Investire in Italia: domani 20 dicembre un talk di EY con il ministro Tajani ed i CEO di aziende

(PRIMAPRESS) - MILANO - Conviene investire in Italia? Burocrazia e tempi lunghi per avviare un processo produttivo per anni hanno frenato l'avvio di imprese nonostante l'interesse per il nostro paese. E' cambato qualcosa? Domani m”, organizzato da Ernest & Young (EY).L'appuntamento intende partire da un punto di vista originale di EY sullo scenario macroeconomico ma anche stabilire quali sono le priorità dei CEO a livello mondiale e tastare il polso all’andamento del mercato transazionale. Sarà possibile capire di più insieme a rappresentanti delle istituzioni e del mondo dell’impresa, guardando alle previsioni del 2024 e analizzare i principali driver strategici per aumentare l’attrattività e accelerare la trasformazione del Paese e delle aziende italiane.Oltre all’On. Antonio(Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale), nel corso dell’incontro interverranno: Massimo(EY), Paolo(Arsenale Group), Diego(SCARPA), Silvia(Microsoft), Marco(EY), Giuseppe(P101 e Italian Tech Alliance), Roberto(Università di Bologna), Monica(ENGIE), Mauro(Conad), Mariangela(Amazon), Mario(EY), Fabrizio(Borsa Italiana). https://www.ey.com/it_it/calendario-eventi-e-iniziative/investire-in-italia-previsioni-sul-2024 - (PRIMAPRESS)