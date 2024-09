Inflazione: a settembre segnato il livello più basso del 2024 (+0,7%)

(PRIMAPRESS) - ROMA - A settembre inflazione a +0,7%, il livello più basso da inizio 2024. Così l'Istat. L'indice nazionale dei prezzi al consumo segna +0,2% mensile e +0,7% annuo, dal +1,1% del mese di agosto. L'inflazione acquisita per il 2024 è a +1% per l'indice generale e a +2,1% per la componente di fondo. Accelera il carrello della spesa. I prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona passano da +0,6% a +1,1% su base tendenziale, mentre quelli ad alta frequenza d'acquisto scendono da +1,1% a +0,6%. - (PRIMAPRESS)