Inflazione a +1,6%. Torna ad accelerare il carrello della spesa a +2% su una stima del 2,2%

(PRIMAPRESS) - ROMA - Inflazione in leggera accelerazione a febbraio: il mese scorso il Nic, Indice nazionale dei prezzi al consumo per l' intera collettività aumenta (al lordo dei tabacchi) dello 0,2% su gennaio e dell'1,6% su febbraio 2024 A gennaio 2025 sull'anno prima, il dato era +1,5%. Stima preliminare era +1,7%. Torna ad accelerare il carrello della spesa, ma meno del previsto: alimentari e beni per la cura di casa e persona da +1,7 a +2% da gennaio, mentre la stima era +2,2%.Giù beni d'acquisto frequente. - (PRIMAPRESS)