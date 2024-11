Industria: chiusura entro il 2025 degli stabilimenti di Beko Europa a Siena e Ascoli. Esuberi per 1.935 dipendenti

(PRIMAPRESS) - ROMA - Chiusura entro la fine del 2025 degli stabilimenti Beko Europe di Siena e Comunanza (Ascoli Piceno) e della linea del freddo a Cassinetta (Varese).Saran- no 1.935 in totale gli esuberi. Lo hanno comunicato i vertici della ex Whirlpool a tavolo ministeriale, al Mimit, alla presenza dei sindacati. Le chiusure e gli esuberi saranno pre- visti nel piano per l'Italia comunicato dalla multinazionale turca. Un annuncio che arriva dopo 12 anni di Cassa integrazione tra ex Whirlpool e Beko Europe Il Mimit respinge il piano. - (PRIMAPRESS)