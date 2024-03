Importazioni prodotti agricoli ucraini in Ue: esenzione dazi doganali ma con una lista di salvaguardia

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Gli stati dell'Ue e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo per limitare le importazioni agricole ucraine esenti da dazi doganali per uova, pollame, zucchero ma anche avena,mais e miele, a partire da giugno. La decisione è stata presa dopo che numerose proteste dei trattori hanno bloccato le città europeee fino a giungere a Bruxelles. Questo accordo rinnova per un anno l'esenzione dai dazi doganali concessa dal 2022 all'Ucraina, ma con "meccanismi di salvaguardia" mirati ad alcuni prodotti sensibili. - (PRIMAPRESS)