Immobiliare: Roma torna ad attrarre. Nelle vicinanze di Termini l’operazione di Jll e Cushman&Wakefield

(PRIMAPRESS) - ROMA – La Capitale non solo si rifà il look in vista del Giubileo 2025 con oltre 1400 cantieri aperti e qualche scoperta archeologica ma torna al centro delle grandi operazioni immobiliari. Dopo l’ex palazzo Inps in piazza Augusto Imperatore trasformato in uno dei più prestigiosi hotel firmato da Bulgari e l’hotel de La Minerve passato nelle mani di un altro brand del lusso, l’Orient Express, ora è un altro storico palazzo di inizio ‘900 che passerà a nuova destinazione. Si tratta dell’immobile di via San Martino della Battaglia in prossimità della Stazione Termini che diventerà la sede di una prestigiosa università. L’operazione immobiliare condotta dalla Jll e Cushman & Wakefield per conto di Bayview Italia Srl riguarda una struttura di circa 5.500 mq e si sviluppa su 2 piani fuori terra, oltre a un piano interrato e a un ampio cortile, che ospita alcuni parcheggi per auto. “Il Team di Bayview, con il contributo di JLL e C&W, - ha riferito Salvatore Delle Cave, di Bayview Italia - dopo il riposizionamento sul mercato di un immobile in Via Manzoni pochi mesi fa, ha portato a termine con successo un’altra operazione con una primaria istituzione universitaria, dimostrando ancora una volta la capacità di perseguire la miglior strategia di valorizzazione dell’immobile” “Questa transazione sottolinea la crescente attenzione per l'area intorno alla stazione Termini, in grado di attrarre aziende e istituzioni che cercano una posizione centrale con un’eccellente connettività. La zona è, inoltre, attualmente interessata da interventi di riqualificazione che ne miglioreranno la qualità urbana e l'appeal complessivo“ ha commentato Ole Sommer, Head of Capital Markets Rome di JLL. Veronica Nilsson, Head of Office Capital Markets Rome di Cushman & Wakefield, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di aver affiancato nuovamente Bayview Italia Srl nella dismissione di un immobile nel centro di Roma. Questo risultato rafforza la nostra collaborazione e testimonia il crescente interesse degli investitori verso la capitale” - (PRIMAPRESS)