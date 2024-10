Immobiliare: Office e Retail in testa, seguiti da Logistica e Hospitality secondo JLL Italia

(PRIMAPRESS) - MILANO - Secondo le analisi di JLL, società di servizi professionali e della gestione degli investimenti per il settore immobiliare, nei primi 9 mesi del 2024 gli investimenti Capital Markets hanno raggiunto un valore pari a circa 6,6 miliardi di euro, quasi il doppio rispetto allo stesso periodo del 2023, inclusi sviluppi e share deal. In particolare, il terzo trimestre ha fatto registrare un totale di circa 3 miliardi di investimenti, portando il risultato dei primi nove mesi a raggiungere quasi il totale di tutto il 2023. In questo contesto, è importante sottolineare che circa il 40% di questi volumi sono da attribuire a una singola operazione relativa a un asset misto High Street e Office a Milano, nel Quadrilatero della Moda. Nonostante persista uno scenario macroeconomico e geopolitico sfidante, questo risultato conferma i segnali di ripresa del mercato, favorita anche dal recente ciclo di riduzione dei tassi di interesse. In particolare, il terzo trimestre ha visto una spinta significativa per i settori Retail e Uffici, che si sono posizionati in testa in termini di volumi. - (PRIMAPRESS)