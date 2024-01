Hospitality: presentato a Trento il salone dell'accoglienza 2024 di Riva del Garda. Pellegrini: "Crescita del 20% sul 2023"

(PRIMAPRESS) - TRENTO - Presentata oggi l’edizione 2024 di Hospitality, la manifestazione internazionale leader in Italia nel mondo Ho.Re.Ca. che torna al quartiere fieristico di Riva del Garda con oltre 750 espositori, in crescita del 20%, e più di 140 eventi tra formazione, laboratori, masterclass, degustazioni, cooking show e concorsi. Tra le novità segnalate, il progetto DI OGNUNO che ha aperto un focus sull’ospitalità accessibile e inclusiva. La rassegna che si terrà dal 5 all'8 febbraio, segna una crescita di partecipazione di circa il 20% rispetto al 2023. Molte le riconferme e un significativo 40% di nuove aziende che hanno scelto Riva del Garda per aprirsi al mercato globale e allargare i propri orizzonti. Al percorso espositivo si intrecciano oltre 140 eventi con 170 speaker tra iniziative formative ed esperienziali pensati per la People Industry del settore Ho.Re.Ca.. Nel suo intervento, Roberto Pellegrini, Presidente di Riva del Garda Fierecongressi, ha ricordato come la più completa fiera B2B in Italia dedicata al settore Ho.Re.Ca. si tenga in uno dei principali distretti turistici italiani, quello del Trentino e del Lago di Garda, ed ha sottolineato come la 48a edizione si preannuncia positiva sia per il numero e la qualità degli espositori che per l’importante presenza di buyer dall’estero. “Hospitality è un evento sempre più internazionale e la sua dimensione globale è confermata non solo dalla certificazione ottenuta per il secondo anno consecutivo ma anche dalla partecipazione di delegazioni da selezionati Paesi. Grazie alla nostra intensa attività di scouting e la collaborazione con Agenzia ICE (ITA - Italian Trade Agency), ci aspettiamo oltre 50 operatori da selezionati mercati per offrire agli espositori ulteriori occasioni per allargare gli orizzonti di business”. In Fiera sono infatti attese delegazioni di operatori da Slovenia, Paesi dell’Est Europa, Scandinavia, Spagna, Portogallo, UK, Paesi di lingua tedesca, oltre a Kenya e centro e sud America. “Quest’anno abbiamo voluto portare l’esperienza di REBuild, la nostra manifestazione sull’innovazione sostenibile dell’ambiente costruito, in Hospitality. La sinergia strategica tra le due fiere permetterà di esplorare le più recenti tendenze e le migliori pratiche nel design e nella costruzione di strutture alberghiere. In questo modo offriamo il nostro contributo per elevare gli standard dell'industria alberghiera - continua Pellegrini. - A livello nazionale abbiamo inoltre rinnovato alcune alleanze strategiche con importanti realtà come Slow Food, l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, Faita FederCamping e consolidato la collaborazione con il Consorzio Vignaioli del Trentino per implementare l’area speciale Winescape dedicata all’enoturismo. Grazie a questa partnership nasce lo Spazio Vignaiolo per guidare i visitatori in un viaggio nella tradizione vitivinicola italiana per scoprire nuovi produttori trentini e non solo e vivere esperienze sensoriali uniche con grandi prodotti di qualità”, Lo “Spazio Vignaiolo” ospiterà infatti oltre 125 Vignaioli Indipendenti per incontrare il mondo dell’ospitalità e della ristorazione con banchi di assaggio, incontri, laboratori e degustazioni. Lo spazio vedrà la presenza fissa di 50 aziende trentine, oltre a 25 aziende altoatesine, 25 trevigiane, 25 lombarde che si alterneranno nei quattro giorni di manifestazione. - (PRIMAPRESS)