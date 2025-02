Hospitality a Riva del Garda chiude la rassegna 2025 con 20 mila presenze e punta al ‘26 per il 50º anniversario

(PRIMAPRESS) - RIVA DEL GARDA - Per il salone dell'accoglienza che ha appena chiuso i battenti di Hospitality al quartiere fieristico di Riva del Garda con 20 mila visitatori e 750 espositori, ora l'appuntamento è dal 2 al 5 febbraio 2026 quando saranno celebrati i cinquant'anni della rassegna Ho.Re.Ca. Il settore dell'ospitalità sta attraversando un periodo particolarmente dinamico per investimenti nelle infrastrutture sempre più attenti ad interventi che ripensano la progettazione in chiave sostenibile sia dal punto di vista energetico che sociale per nuovi servizi di inclusività. - (PRIMAPRESS)